Reuters: ЄС розглядає можливість відключити Білорусь від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Представник ЄС заявив, що у Євросоюзі розглядають можливості відключити Білорусь від міжнародної банківської системи SWIFT, пише УНН з посиланням на Reuters.
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“З боку SWIFT ми також розглядаємо зараз підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору, зважуючи на те, що SWIFT не є настільки стратегічно важливим в економіці Білорусі, як в економіці Росії”, - сказав він.
Раніше
ЄС закрив семи російським банкам доступ до SWIFT.
Перелік санкції проти РФ опублікували в Офіційному журналі ЄС 2 березня, того ж дня вони набули чинності.