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Reuters: ЄС розглядає можливість відключити Білорусь від SWIFT

Reuters: ЄС розглядає можливість відключити Білорусь від SWIFT

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Представник ЄС заявив, що у Євросоюзі розглядають можливості відключити Білорусь від міжнародної банківської системи SWIFT, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“З боку SWIFT ми також розглядаємо зараз підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору, зважуючи на те, що SWIFT не є настільки стратегічно важливим в економіці Білорусі, як в економіці Росії”, - сказав він.

Раніше

ЄС закрив семи російським банкам доступ до SWIFT.

Перелік санкції проти РФ опублікували в Офіційному журналі ЄС 2 березня, того ж дня вони набули чинності.

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