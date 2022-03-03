Reuters: ЕС рассматривает возможность отключить Беларусь от SWIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Представитель ЕС заявил, что в Евросоюзе рассматривают возможности отключить Беларусь от международной банковской системы SWIFT, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“Со стороны SWIFT мы также рассматриваем сейчас подготовку эквивалентов для белорусского финансового сектора, взвешивая то, что SWIFT не является настолько стратегически важным в экономике Беларуси, как в экономике России”, - сказал он.
Ранее
ЕС закрыл семи российским банкам доступ к SWIFT.
Перечень санкции против РФ опубликовали в Официальном журнале ЕС 2 марта, в тот же день они вступили в силу.