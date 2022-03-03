Reuters: ЕС рассматривает возможность отключить Беларусь от SWIFT

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“Со стороны SWIFT мы также рассматриваем сейчас подготовку эквивалентов для белорусского финансового сектора, взвешивая то, что SWIFT не является настолько стратегически важным в экономике Беларуси, как в экономике России”, - сказал он.

Ранее

ЕС закрыл семи российским банкам доступ к SWIFT.

Перечень санкции против РФ опубликовали в Официальном журнале ЕС 2 марта, в тот же день они вступили в силу.