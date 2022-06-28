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Reuters: у Франції пропонують не відкидати варіанту поставок нафти з Ірану та Венесуели

Reuters: у Франції пропонують не відкидати варіанту поставок нафти з Ірану та Венесуели

Київ • УНН

 • 117359 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Міжнародна спільнота повинна вивчити всі варіанти для пом’якшення наслідків обмежень поставок енергоносіїв з рф, що призвело до різкого зростання цін, включаючи переговори з такими країнами-виробниками, як Іран і Венесуела, заявив французький чиновник. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

"Існують ресурси в інших місцях, які потрібно вивчити", - сказав французький чиновник у кулуарах саміту G7 в Німеччині, відповідаючи на запитання, як знизити високі ціни на нафту.

За його словами, невирішене питання між Іраном і Сполученими Штатами більше не пов'язане з ядерним досьє, натомість з санкціями США проти тероризму.

"Так що існує вузол, який потрібно розв'язати, якщо це можливо... щоб повернути іранську нафту на ринок", - додав чиновник. "У нас є венесуельська нафта, яка також має повернутися на ринок", - зазначив чиновник.

Деталі

Непрямі переговори між Іраном та Сполученими Штатами щодо відновлення ядерної угоди, яка може призвести до скасування санкцій та відновлення експорту нафти, призупинені з березня, але невдовзі мають відновитися в Досі (Катар). Тим часом Венесуела перебуває під нафтовими санкціями США з 2019 року і може змінити маршрут нафти, якщо ці обмеження будуть зняті.

Чиновник закликав до тимчасового збільшення видобутку в країнах, що виробляють нафту, і сказав, що будуть докладені зусилля, щоб переконати їх зробити це. Франція хоче, щоб запланований механізм обмеження ціни на нафту був якомога ширшим і не обмежувався російським видобутком, який, за його словами, може бути неефективним з огляду на динаміку попиту та пропозиції.

Як пояснив чиновник, країни хочуть зміцнити позиції покупців, щоб мати кращу позицію перед росією. Для цього, додав він, необхідно диверсифікувати поставки та мати контакт із країнами-виробниками.

Журналістам Reuters також вдалося стати свідками розмови президентів США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона. Як сказав лідер Франції, він мав розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль-Нахаяном, який повідомив, що ОАЕ і Саудівська Аравія ледве можуть збільшити видобуток нафти.

"Він сказав мені дві речі. Я на максимумі, максимумі (виробничі потужності - ред.). Це те, що він стверджує... а потім він сказав, що саудівці можуть збільшитися на 150 (тис. барелів на добу - ред.)... Можливо, трохи більше, але вони матимуть більші потужності не раніше, ніж через шість місяців", - сказав Макрон, перш ніж його попросили продовжити обговорення в приміщенні, подалі від камер.

Нагадаємо

Ціни на нафту зростають третій день на тлі сигналів про дефіцит пропозиції.

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