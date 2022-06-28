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Reuters: во Франции предлагают не исключать вариант поставок нефти из Ирана и Венесуэлы

Reuters: во Франции предлагают не исключать вариант поставок нефти из Ирана и Венесуэлы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Международное сообщество должно изучить все варианты для смягчения последствий ограничений поставок энергоносителей из рф, что привели к резкому росту цен, включая переговоры с такими странами-производителями, как Иран и Венесуэла, заявил французский чиновник. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Существуют ресурсы в других местах, которые нужно изучить", - сказал французский чиновник в кулуарах саммита G7 в Германии, отвечая на вопрос, как снизить высокие цены на нефть.

По его словам, нерешенный вопрос между Ираном и Соединенными Штатами больше не связан с ядерным досье, а с санкциями США против терроризма.

"Так существует узел, который нужно решить, если это возможно... чтобы вернуть иранскую нефть на рынок", - добавил чиновник. "У нас есть венесуэльская нефть, которая также должна вернуться на рынок", - отметил он.

Детали

Непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о возобновлении ядерного соглашения, которое может привести к отмене санкций и возобновлению экспорта нефти, приостановлены с марта, но вскоре должны возобновиться в Дохе (Катар). Между тем, Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года и может изменить маршрут нефти, если эти ограничения будут сняты.

Чиновник призвал к временному увеличению добычи в странах, производящих нефть, и сказал, что будут приложены усилия, чтобы убедить их сделать это. Франция хочет, чтобы планируемый механизм ограничения цены на нефть был как можно более широким и не ограничивался российской добычей, которая, по его словам, может быть неэффективной ввиду динамики спроса и предложения.

Как пояснил чиновник, страны хотят укрепить позиции покупателей, чтобы иметь лучшую позицию перед россией. Для этого, добавил он, необходимо диверсифицировать поставки и контактировать со странами-производителями.

Журналистам Reuters также удалось стать свидетелями разговора президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона. Как сказал лидер Франции, он беседовал с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахаяном, который сообщил, что ОАЭ и Саудовская Аравия едва могут увеличить добычу нефти.

"Он сказал мне две вещи. Я на максимуме, максимуме (производственные мощности — ред.). Это то, что он утверждает... а потом он сказал, что саудовцы могут увеличиться на 150 (тыс. баррелей в сутки — ред.)... Возможно, немного больше, но у них будет большая мощность не раньше, чем через шесть месяцев", — сказал Макрон, прежде чем его попросили продолжить обсуждение в помещении, подальше от камер.

Напомним

Цены на нефть растут третий день на фоне сигналов о дефиците предложения.

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