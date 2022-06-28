Нафта дорожчає на тлі сигналів про дефіцит пропозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 116,36 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 9:10, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,10%.
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 110,70 долара за барель, додавши 1,03%.
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Ціни на нафту зростають третій день у вівторок, оскільки великі виробники - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати - навряд чи зможуть значно збільшити видобуток, тоді як політичні заворушення в Лівії та Еквадорі посилили побоювання з приводу постачання, пише Reuters.
"Ринок підтримав низку новин про дефіцит пропозиції. Кажуть, що два великі виробники, Саудівська Аравія та ОАЕ, досягли або дуже близькі до короткострокових обмежень потужностей", — зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Тобін Горі.