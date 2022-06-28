Нефть дорожает на фоне сигналов о дефиците предложения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром во время торгов выросли в цене до 116,36 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 9:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,10%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 110,70 доллара за баррель, прибавив 1,03%.

Детали

Цены на нефть растут третий день во вторник, поскольку крупные производители – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – вряд ли смогут значительно увеличить добычу, тогда как политические беспорядки в Ливии и Эквадоре усилили опасения по поводу поставок, пишет Reuters.

"Рынок поддержал ряд новостей о дефиците предложения. Говорят, что два крупных производителя, Саудовская Аравия и ОАЭ, достигли или очень близки к краткосрочным ограничениям мощностей", — отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Тобин Гори.

Украинские Национальные Новости

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