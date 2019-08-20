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Reuters: саміт G7 завершиться без комюніке через питання торгівлі

Reuters: саміт G7 завершиться без комюніке через питання торгівлі

Київ • УНН

 • 9518 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Саміт G7, який відбудеться у ці вихідні у Франції, швидше за все, закінчиться без спільного комюніке через розбіжності між країнами-учасницями в сфері торгівлі. Про це заявив у вівторок чиновник з уряду Японії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Якщо таке станеться, це буде перший раз з моменту початку засідань групи у 1975 році, коли саміт G7 завершиться без комюніке, що підкреслює розбіжності, які виникли через американську торгову політику президента США Дональда Трампа "Америка передусім" серед країн-учасниць G7.

"Вкрай важливо для всіх досягти взаєморозуміння за допомогою всебічних дебатів. Але важко доставити повідомлення решті світу, коли комюніке не буде... Немає сумнівів в тому, що G7 обговорить, який вплив торгові розбіжності можуть мати на світову економіку", - сказав японський чиновник.

Будучи головою G7 в цьому році, Франція прагне домогтися прогресу в глобальних дебатах щодо універсального оподаткування цифрових гігантів. Але лідери навряд чи зможуть домогтися прогресу на саміті, додав чиновник.

До "Великої сімки" входять з США, Франції, Великої Британії, Японії, Німеччини, Італії, Канади та Європейського Союзу.

Саміт, який відбудеться у південно-західному французькому місті Біарріц 24-26 серпня, відбудеться на тлі торгової війни США і Китаю.

Нагадаємо, загострення конфронтації між США і Китаєм призвело до різкого коливання фондових індексів.

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