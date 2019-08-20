Reuters: саміт G7 завершиться без комюніке через питання торгівлі

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Саміт G7, який відбудеться у ці вихідні у Франції, швидше за все, закінчиться без спільного комюніке через розбіжності між країнами-учасницями в сфері торгівлі. Про це заявив у вівторок чиновник з уряду Японії, передає УНН з посиланням на Reuters.