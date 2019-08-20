Reuters: саммит G7 завершится без коммюнике из-за вопросов торговли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Саммит G7, который состоится в эти выходные во Франции, скорее всего, закончится без совместного коммюнике из-за разногласий между странами-участницами в сфере торговли. Об этом заявил во вторник чиновник из правительства Японии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Если такое случится, это будет первый раз с момента начала заседаний группы в 1975 году, когда саммит G7 закончится без коммюнике, что подчеркивает разногласия, которые возникли из-за американской торговой политики президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" среди стран-участниц G7.
"Крайне важно для всех достичь взаимопонимания посредством всесторонних дебатов. Но трудно доставить сообщения остальному миру, когда коммюнике не будет... Нет сомнений в том, что G7 обсудит, какое влияние торговые разногласия могут иметь на мировую экономику", - сказал японский чиновник.
Будучи председателем G7 в этом году, Франция стремится добиться прогресса в глобальных дебатах по универсальному налогообложению цифровых гигантов. Но лидеры вряд ли смогут добиться прогресса на саммите, добавил чиновник.
"Большая семерка" состоит из США, Франции, Великобритании, Японии, Германии, Италии, Канады и Европейского Союза.
Саммит, который состоится в юго-западном французском городе Биарриц 24-26 августа, состоится на фоне торговой войны США и Китая.
Напомним, обострение конфронтации между США и Китаем привело к резкому колебанию фондовых индексов.