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Reuters: Ірландія задоволена домовленістю про Brexit

Reuters: Ірландія задоволена домовленістю про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ірландія задоволена умовами домовленості про Brexit, попередньо досягнутої Євросоюзом і Великою Британією. Про це заявив делегат Дубліна на зустрічі представників 27 держав ЄС, які повинні залишитися в співтоваристві після виходу з нього Лондона, передає агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, інформує УНН.

За їх словами, нарада представників 27 країн ЄС при центральних органах спільноти завершилася в середу. На момент закінчення цієї наради в Брюсселі ще не отримали сигналу з Лондона відносного того, чи вдалося британській прем’єр-міністерці Терезі Мей домогтися схвалення кабінетом міністрів проекту угоди з ЄС. В уряді Великої Британії сильні позиції євроскептиків, які виступають проти поступок Євросоюзу.

Основною проблемою на переговорах Брюсселя і Лондона в останні місяці залишалося питання про організацію прикордонного режиму між Ірландією і Північною Ірландією. Обидві сторони хочуть зберегти кордон прозорим для пересування людей, товарів і послуг, але до теперішнього часу не ясно, як цього домогтися, якщо Велика Британія створює новий митний режим з Євросоюзом.

Лондон до останнього часу відкидав будь-яку можливість різних митних режимів для Північної Ірландії і решти території Сполученого Королівства, що може знову оживити проблему Ольстера і ірландського сепаратизму, і ставить під сумнів британський суверенітет над територією.

Як повідомляв УНН, після п’яти годин обговорень уряд Британії схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

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