Reuters: Ірландія задоволена домовленістю про Brexit

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ірландія задоволена умовами домовленості про Brexit, попередньо досягнутої Євросоюзом і Великою Британією. Про це заявив делегат Дубліна на зустрічі представників 27 держав ЄС, які повинні залишитися в співтоваристві після виходу з нього Лондона, передає агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, інформує УНН.