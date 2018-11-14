Reuters: Ирландия удовлетворена договоренностью о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ирландия удовлетворена условиями договоренности о Brexit, предварительно достигнутой Евросоюзом и Великобританией. Об этом заявил делегат Дублина на встрече представителей 27 государств ЕС, которые должны остаться в сообществе после выхода из него Лондона, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.
По их словам, совещание представителей 27 стран ЕС при центральных органах сообщества завершилось в среду. На момент окончания этого совещания в Брюсселе еще не получили сигнала из Лондона относительного того, удалось ли британской премьер-министрессе Терезе Мэй добиться одобрения кабинетом министров проекта соглашения с ЕС. В правительстве Великобритании сильны позиции евроскептиков, выступающих против уступок Евросоюзу.
Основной проблемой на переговорах Брюсселя и Лондона в последние месяцы оставался вопрос об организации пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом.
Лондон до последнего времени отвергал любую возможность разных таможенных режимов для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить проблему Ольстера и ирландского сепаратизма, и ставит под сомнение британский суверенитет над территорией.
Как сообщал УНН, после пяти часов обсуждений правительство Великобритании одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.