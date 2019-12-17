Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу вдарить по інвестклімату України не менш болісно, ніж війна з Росією - Гордєєв

"Ми відкочуємося — це у нас іміджеві втрати, ми відкочуємося на рівень інвестклімату, мінімум років на 5, а то й навіть більше. Тому що по суті це як війна. Ось коли у нас почалася війна з Росією, коли на нас напали, у нас було божевільне затишшя по інвестиціям. Ми реально кожного інвестора, так танцювали перед ним, щоб він повірив в Україну", — сказав Гордєєв.

На його думку, зараз, коли на Донбасі встановилося відносне затишшя і побоювання інвесторів з приводу фінансування проектів в Україні знизилися, влада не повинна допускати появи нових загроз для інвестклімату, зокрема ретроспективного зниження "зеленого" тарифу. За оцінкою екс-губернатора, таке рішення відкине Україну в інвестиційному розвитку на п'ять років назад.

"Зараз, коли начебто вже устаканили ситуацію на Донбасі, є розуміння завтрашнього дня, є страхування ризиків світових фінансових організацій з приводу інвестування в Україну, то вже зараз потрібно далі продовжувати цю тенденцію і робити нормальний інвестклімат, зберігати його. А такими пересмотрами заднім числом, це все мінус 5 років у розвитку інвестиційного клімату України", — підкреслив Гордєєв.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543), яким передбачається можливість добровільного зниження "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

13 грудня, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики і комунальних послуг (голова комітету — Андрій Герус) депутати з фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати законопроект № 2543 "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики". Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції. Не підтримали законопроект депутати від фракції "Слуга народу" на чолі з головою комітету з енергетики Андрієм Герусом.

Раніше, 12 грудня у листі на ім'я міністра енергетики Олексія Оржеля і голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали до необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні "зелених" тарифів заради збереження інвестпривабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).