Реставрацію Софійського собору завершать до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Реставраційні роботи в Софійському соборі у Києві планується завершити впродовж 2018 року. Про це під час прес-конференції розповів керівник науково-реставраційної майстерні національного заповідника "Софія Київська" Анатолій Остапчук, передає кореспондент УНН.
"Завдання стоїть до Нового Року це зробити, можливо, це вийде зробити швидше", - сказав Остапчук.
За його словами, реставраційні роботи у соборі почались у минулу п'ятницю. Експерт зазначив, що при дослідженні не знайшли серйозних аварійних місць, втім були зафіксовані локальні місця, які потребують реставрації.
Раніше у заповіднику анонсували планову реставрація південної частини підкупольного простору Софійського собору. Востаннє роботи тут проводились майже тридцять років тому.