Реставрацию Софийского собора завершат до конца года

"Задача стоит к Новому Году это сделать, возможно, это получится сделать быстрее", - сказал Остапчук.

По его словам, реставрационные работы в соборе начались в минувшую пятницу. Эксперт отметил, что при исследовании не нашли серьезных аварийных мест, впрочем были зафиксированы локальные места, которые нуждаются в реставрации.

Ранее в заповеднике анонсировали плановую реставрацию южной части подкупольного пространства Софийского собора. Последний раз работы здесь проводились почти тридцать лет назад.