Реставрацию Софийского собора завершат до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Реставрационные работы в Софийском соборе в Киеве планируется завершить в течение 2018 года. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель научно-реставрационной мастерской национального заповедника "София Киевская" Анатолий Остапчук, передает корреспондент УНН.
"Задача стоит к Новому Году это сделать, возможно, это получится сделать быстрее", - сказал Остапчук.
По его словам, реставрационные работы в соборе начались в минувшую пятницу. Эксперт отметил, что при исследовании не нашли серьезных аварийных мест, впрочем были зафиксированы локальные места, которые нуждаются в реставрации.
Ранее в заповеднике анонсировали плановую реставрацию южной части подкупольного пространства Софийского собора. Последний раз работы здесь проводились почти тридцать лет назад.