Регулятор США схвалив таблетовану версію препарату для схуднення Wegovy
Київ • УНН
Управління з продовольства і медикаментів США схвалило таблетовану версію препарату для схуднення Wegovy від Novo Nordisk. Це перша таблетка такого роду, що отримала схвалення, і очікується, що вона з'явиться в США на початку 2026 року.
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило таблетовану версію препарату для схуднення Wegovy, повідомив фармацевтичний гігант Novo Nordisk, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Це перша таблетка такого роду, яка отримала схвалення від регулятора, що знаменує собою нову еру для препаратів для схуднення, зазначає видання.
Данські виробники Wegovy, Novo Nordisk, заявили, що таблетка, що приймається один раз на день, є "зручним варіантом" ін'єкційної форми та забезпечить таку ж втрату ваги, як і ін'єкція. Це сталося після того, як Wegovy був схвалений FDA спеціально для схуднення.
Інші препарати, такі як Ozempic, який має подібні ефекти щодо схуднення, були в основному схвалені для лікування діабету 2-го типу.
Під час випробувань Novo Nordisk таблетка Wegovy показала середню втрату ваги на 16,6%, повідомила компанія в понеділок. Третина з приблизно 1300 учасників зазнала втрати ваги на 20% або більше в тому ж дослідженні, додається у повідомленні.
Очікується, що таблетка буде випущена в США на початку січня 2026 року.
"Пацієнти матимуть зручну таблетку, яку прийматимуть один раз на день, і яка допоможе їм втратити стільки ж ваги, скільки й оригінальна ін'єкція Wegovy", – сказав Майк Дустдар, головний виконавчий директор компанії.
Версія Wegovy у формі таблеток може дати поштовх продажам Novo Nordisk після складного року, у якому її акції впали, на тлі того, як компанія попереджала про зниження прибутку.
Компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією на ринку засобів для схуднення з боку конкуруючих фармацевтичних компаній, таких як Eli Lilly.
Акції Novo Nordisk зросли майже на 10% на позабіржових торгах у Нью-Йорку після оголошення.
