Эксклюзив
06:30 • 4578 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 19419 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 34492 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 49402 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 33988 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 30780 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 27476 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24846 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21530 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18662 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Регулятор США одобрил таблетированную версию препарата для похудения Wegovy

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Управление по продовольствию и медикаментам США одобрило таблетированную версию препарата для похудения Wegovy от Novo Nordisk. Это первая таблетка такого рода, получившая одобрение, и ожидается, что она появится в США в начале 2026 года.

Регулятор США одобрил таблетированную версию препарата для похудения Wegovy
novonordisk.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило таблетированную версию препарата для похудения Wegovy, сообщил фармацевтический гигант Novo Nordisk, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Это первая таблетка такого рода, получившая одобрение регулятора, что знаменует собой новую эру для препаратов для похудения, отмечает издание.

Датские производители Wegovy, Novo Nordisk, заявили, что таблетка, принимаемая один раз в день, является «удобным вариантом» инъекционной формы и обеспечит такую же потерю веса, как и инъекция. Это произошло после того, как Wegovy был одобрен FDA специально для похудения.

Другие препараты, такие как Ozempic, который имеет схожие эффекты по снижению веса, были в основном одобрены для лечения диабета 2-го типа.

Во время испытаний Novo Nordisk таблетка Wegovy показала среднюю потерю веса на 16,6%, сообщила компания в понедельник. Треть из примерно 1300 участников потеряла вес на 20% или более в том же исследовании, добавляется в сообщении.

Ожидается, что таблетка будет выпущена в США в начале января 2026 года.

«Пациенты получат удобную таблетку, которую будут принимать один раз в день, и которая поможет им потерять столько же веса, сколько и оригинальная инъекция Wegovy», – сказал Майк Дустдар, главный исполнительный директор компании.

Версия Wegovy в форме таблеток может дать толчок продажам Novo Nordisk после сложного года, в котором ее акции упали, на фоне того, как компания предупреждала о снижении прибыли.

Компания столкнулась с жесткой конкуренцией на рынке средств для похудения со стороны конкурирующих фармацевтических компаний, таких как Eli Lilly.

Акции Novo Nordisk выросли почти на 10% на внебиржевых торгах в Нью-Йорке после объявления.

Высокие дозы препарата «Wegovy» эффективнее для похудения, но дают больше побочных эффектов - исследование15.09.25, 15:44 • 3175 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Соединённые Штаты