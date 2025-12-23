Регулятор США одобрил таблетированную версию препарата для похудения Wegovy
Киев • УНН
Управление по продовольствию и медикаментам США одобрило таблетированную версию препарата для похудения Wegovy от Novo Nordisk. Это первая таблетка такого рода, получившая одобрение, и ожидается, что она появится в США в начале 2026 года.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило таблетированную версию препарата для похудения Wegovy, сообщил фармацевтический гигант Novo Nordisk, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Это первая таблетка такого рода, получившая одобрение регулятора, что знаменует собой новую эру для препаратов для похудения, отмечает издание.
Датские производители Wegovy, Novo Nordisk, заявили, что таблетка, принимаемая один раз в день, является «удобным вариантом» инъекционной формы и обеспечит такую же потерю веса, как и инъекция. Это произошло после того, как Wegovy был одобрен FDA специально для похудения.
Другие препараты, такие как Ozempic, который имеет схожие эффекты по снижению веса, были в основном одобрены для лечения диабета 2-го типа.
Во время испытаний Novo Nordisk таблетка Wegovy показала среднюю потерю веса на 16,6%, сообщила компания в понедельник. Треть из примерно 1300 участников потеряла вес на 20% или более в том же исследовании, добавляется в сообщении.
Ожидается, что таблетка будет выпущена в США в начале января 2026 года.
«Пациенты получат удобную таблетку, которую будут принимать один раз в день, и которая поможет им потерять столько же веса, сколько и оригинальная инъекция Wegovy», – сказал Майк Дустдар, главный исполнительный директор компании.
Версия Wegovy в форме таблеток может дать толчок продажам Novo Nordisk после сложного года, в котором ее акции упали, на фоне того, как компания предупреждала о снижении прибыли.
Компания столкнулась с жесткой конкуренцией на рынке средств для похудения со стороны конкурирующих фармацевтических компаний, таких как Eli Lilly.
Акции Novo Nordisk выросли почти на 10% на внебиржевых торгах в Нью-Йорке после объявления.
