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Реформа Радбезу ООН є нагальною потребою — Ердоган

Реформа Радбезу ООН є нагальною потребою — Ердоган

Київ • УНН

 • 863535 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

"Нинішній порядок, який ставить долю людства в залежність від волі п'яти країн, не є стійким. Існує нагальна потреба у реформуванні РБ ООН з інклюзивним та всеосяжним розумінням", - заявив Реджеп Тайїп Ердоган.

Доповнення

Турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

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