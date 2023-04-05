Реформа Радбезу ООН є нагальною потребою — Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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"Нинішній порядок, який ставить долю людства в залежність від волі п'яти країн, не є стійким. Існує нагальна потреба у реформуванні РБ ООН з інклюзивним та всеосяжним розумінням", - заявив Реджеп Тайїп Ердоган.
Доповнення
Турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.