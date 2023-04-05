Реформа Совбеза ООН является насущной необходимостью - Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
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"Нынешний порядок, который ставит судьбу человечества в зависимость от воли пяти стран, не является устойчивым. Существует настоятельная необходимость в реформировании СБ ООН с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Дополнение
Турецкий президент Реджеп Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации членства Финляндии в НАТО.