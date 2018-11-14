Речник УПЦ КП спростував чутки про те, що Філарет не буде претендувати на пост глави об'єднаної церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У тому разі, якщо учасники об’єднавчого Собору офіційно пропонуватимуть Патріарху Філарету стати кандидатом на посаду предстоятеля єдиної помісної Української Церкви, то він на Соборі озвучить свою відповідь на цю пропозицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку керівника Інформаційного відділу Київської патріархії, секретаря Священного Синоду УПЦ КП Євстратія Зорю.
Речник УПЦ КП відреагував на чутки, що Патріарх Філарет зняв свою кандидатуру з собору єдиної Помісної Церкви.
“За церковним порядком виборчий процес відбувається ВИКЛЮЧНО ПІД ЧАС Собору. Також цей порядок передбачає відсутність самовисування. Тобто ані Патріарх Філарет, ані будь-хто інший з ієрархів не може висувати сам себе. Якщо ж учасники Собору ОФІЦІЙНО під час Собору пропонуватимуть Патріарху Філарету бути кандидатом — він офіційно НА СОБОРІ озвучить власну відповідь на цю пропозицію”, — повідомив Зоря.
Він також додав, що: “Сценарії та їх автори — різні, часто з ворожих одне до одного таборів. Але мають вони одну спільність — їм “заважає Патріарх Філарет”.
“Це буде ЙОГО відповідь. А доки не розпочався Собор і не розпочалася процедура виборів — всі поширювані у мережі „заяви“ та „сценарії“ є виключно „думками на тему“. І саме як до „думок на тему“, до них треба ставитися. Особливо коли їх поширюють анонімні автори, не уповноважені особи чи засоби кремлівської дезінформації”, — додав речник УПЦ КП.
Нагадуємо, об’єднавчий церковний собор в Україні, на якому буде вирішуватись питання створення Української автокефальної церкви, має відбутися 22 листопада. Таку думку висловив протоієрей, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко.