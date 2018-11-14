Речник УПЦ КП спростував чутки про те, що Філарет не буде претендувати на пост глави об'єднаної церкви

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У тому разі, якщо учасники об’єднавчого Собору офіційно пропонуватимуть Патріарху Філарету стати кандидатом на посаду предстоятеля єдиної помісної Української Церкви, то він на Соборі озвучить свою відповідь на цю пропозицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку керівника Інформаційного відділу Київської патріархії, секретаря Священного Синоду УПЦ КП Євстратія Зорю.