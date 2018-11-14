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Представитель УПЦ КП опроверг слухи о том, что Филарет не будет претендовать на пост главы объединенной церкви

Киев  •  УНН

 • 10516 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В том случае, если участники объединительного Собора официально будут предлагать Патриарху Филарету стать кандидатом на должность предстоятеля единой поместной Украинской Церкви, то он на Соборе озвучит свой ответ на это предложение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу руководителя Информационного отдела Киевской патриархии, секретаря Священного Синода УПЦ КП Евстратия Зарю.

Представитель УПЦ КП отреагировал на слухи, что Патриарх Филарет снял свою кандидатуру с собора единой Поместной Церкви.

“По церковному порядку избирательный процесс ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВО ВРЕМЯ Собора. Также этот порядок предполагает отсутствие самовыдвижения. То есть ни Патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Если же участники Собора ОФИЦИАЛЬНО во время Собора будут предлагать Патриарху Филарету быть кандидатом — он официально НА СОБОРЕ озвучит свой ответ на это предложение”, — сообщил Заря.

Он также добавил, что: “Сценарии и их авторы — разные, часто из вражеских друг к другу лагерей. Но у них одна общность — им “мешает Патриарх Филарет”.

“Это будет ЕГО ответ. А пока не начался Собор и не началась процедура выборов — все распространяемые в сети „заявления“ и „сценарии“ является исключительно „мыслями на тему“. И именно как к „мыслям на тему“, к ним надо относиться. Особенно когда их распространяют анонимные авторы, не уполномоченые лица или средства кремлевской дезинформации”, — добавил пресс-секретарь УПЦ КП.

Напоминаем, объединительный церковный собор в Украине, на котором будет решаться вопрос создания Украинской автокефальной церкви, должен состояться 22 ноября. Такое мнение высказал протоиерей, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко.

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