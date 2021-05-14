Ребров прокоментував майбутній виступ збірної України на Євро-2020

Ребров впевнений, що тренерський штаб Андрія Шевченка зможе отримати від команди увесь потенціал на Євро-2020.

Цитата:

"Найголовніше, що наша команда поїде на Євро-2020 - це вже величезний успіх. По її виступах у відбірковому циклі, по Лізі націй і навіть з останніх матчів видно, що є колектив, який вміє грати в футбол, і є привід для оптимізму. Я впевнений, що тренерський штаб збірної України підготує гравців таким чином, щоб вони показали на Євро весь свій потенціал", - зауважив коуч.

Доповнення

Чемпіонат Європи з футболу пройде нинішнього року з 11 червня по 11 липня.

Варто нагадати

Провідний захисник суперника збірної України пропустить Євро-2020.