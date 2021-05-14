Ребров прокомментировал предстоящее выступление сборной Украины на Евро-2020

Ребров уверен, что тренерский штаб Андрея Шевченко сможет получить от команды весь потенциал на Евро-2020.

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"Самое главное, что наша команда поедет на Евро-2020 - это уже огромный успех. По ее выступлениям в отборочном цикле, по Лиге наций и даже из последних матчей видно, что есть коллектив, который умеет играть в футбол, и есть повод для оптимизма. Я уверен, что тренерский штаб сборной Украины подготовит игроков таким образом, чтобы они показали на Евро весь свой потенциал", - отметил коуч.

Дополнение

Чемпионат Европы по футболу пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля.

Стоит напомнить

Ведущий защитник соперника сборной Украины пропустит Евро-2020.