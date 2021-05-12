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У стані суперника: провідний захисник Нідерландів пропустить Євро-2020

Київ • УНН

 • 20186 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Оборонець англійського "Ліверпуля" і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк не допоможе національній команді в рамках Євро-2020, інформує УНН з посиланням на прес-службу "Ліверпулю".

У стані суперника: провідний захисник Нідерландів пропустить Євро-2020

Цитата

За словами центрбека, він не встигне провести повноцінне відновлення після травми хрестоподібних зв’язок коліна, отриманої в жовтні минулого року.

“Це був дуже довгий шлях. Я рухався крок за кроком, все виходило, ніяких рецидивів не було, відновлення проходило здорово. На останній стадії мені потрібно було визначитися — зіграю я на Євро чи ні? З огляду на те, як все складається, я вирішив не їхати на Євро і почати останній етап відновлення в міжсезоння. Сконцентруюся виключно на старті передсезонної підготовки з клубом, це реалістична мета, і я буду до неї йти. Я дуже засмучений тим, що пропущу чемпіонат Європи, але потрібно це прийняти”, — розповів Ван Дейк.

Деталі

Трансферна вартість 29-річного захисника сягає 70 млн. євро. Цієї кампанії Ван Дейк провів 12 матчів і забив один гол за “Ліверпуль”.

Доповнення

Нідерланди у груповій стадії Євро-2020 зійдуться із Україною, Австрією і Північної Македонією.

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