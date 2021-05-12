В стане соперника: ведущий защитник Нидерландов пропустит Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не поможет национальной команде в рамках Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "Ливерпулю".
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По словам центрбэка, он не успеет провести полноценное восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной в октябре прошлого года.
“Это был очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все получалось, никаких рецидивов не было, восстановление проходило здорово. На последней стадии мне нужно было определиться — сыграю ли я на Евро или нет? Учитывая то, как все складывается, я решил не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье. Сконцентрируюсь исключительно на старте предсезонной подготовки с клубом, это реалистичная цель, и я буду к ней идти. Я очень расстроен тем, что пропущу чемпионат Европы, но нужно это принять”, — рассказал Ван Дейк.
Детали
Трансферная стоимость 29-летнего защитника достигает 70 млн. евро. Этой кампании ван Дейк провел 12 матчей и забил один гол за “Ливерпуль”.
Дополнение
Нидерланды в групповой стадии Евро-2020 сойдутся с Украиной, Австрией и Северной Македонией.