Реалізований пенальті наприкінці зустрічі приніс "Реалу" путівку в півфінал ЛЧ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На “Сантьяго Бернабеу” підбіг до завершення матч-трилер в якому господарі поля “Реал” у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вирвали путівки до наступного етапу змагань у протистоянні з італійським “Ювентусо”, передає УНН.

“Ювентус” успішно почав відіграш з прірви в три м’ячі за підсумками першого протистояння команд в Турині (0:3). Манджукич на 2-й хвилині ударом головою після асисту Хедіри засмутив Кейлора Наваса. Мадридці відповіли гострим ударом з ближньої дистанції Бейла — Буффон впорався. Далі послідкувало добивання п’ятою валлійця, однак повз площину воріт.

Футболістам “старої синьйори” вдалося реалізувати ще один момент на 37 хвилині. Ліхштайнер став автором гольового навісу на Манджукича і форвард італійців оформив дубль — 0:2. По перерві навіс Дугласа Кости і помилка при виході з воріт Наваса обернулася до голу Матюіді — 0:3.

Розв’язка зустрічі пройшла в компенсований рефері час. Суддя Олівер вирішив призначити пенальті за контакт захисника Бенатіа з Лукасом. При цьому через дії рефері свої емоції не стримував ветеран “Ювентуса” Буффон, який отримав пряму червону картку. У підсумку його замінив в рамці воріт Щесни, але поляку відбити 11-метровий у виконанні Роналду не вдалося — 1:3.

Таким чином, 4:3 за підсумком двох баталій і мадридці крокують до 1/2 фіналу.

Додамо також, Роналду продовжив гольову серію проти “старої синьйори”. Португалець у футболці “Реалу” незмінно вражав ворота “Ювентуса” і забив йому в цілому десять м’ячів у семи іграх.

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