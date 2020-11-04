“Реал” здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Мадридський “Реал” на стадіоні “Альфредо ді Стефано” приймав міланський “Інтер” у грі третього туру групи Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
В середині тайму команди почали забивати. Карім Бензема перехопив м’яч на чужій половині поля та обвів голкіпера після чого відправив ігровий снаряд у порожню сітку. Подвоїв результат Серхіо Рамос ударом головою. Через дві хвилини Лаутаро Мартінес відіграв один м’яч для “Інтера”.
Хорват Іван Перішич дозволив міланцям вирівняти становище на табло на 68 хвилині. Але переможний м’яч все-таки опинився у воротах “Інтера”. Переможний гол в активі Родріго — 3:2.
Зазначимо, “Реал” набрав 4 очки і порівнявся із “Шахтарем”. “Інтер” з 2-ма очками замикає квартет В.