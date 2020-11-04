“Реал” одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мадридский “Реал” на стадионе “Альфредо ди Стефано” принимал миланский “Интер” в игре третьего тура группы Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
В середине тайма команды начали забивать. Карим Бензема перехватил мяч на чужой половине поля и обвел голкипера после чего отправил игровой снаряд в пустую сетку. Удвоил результат Серхио Рамос ударом головой. Через две минуты Лаутаро Мартинес отыграл один мяч для “Интера”.
Хорват Иван Перишич позволил миланцам выровнять положение на табло на 68 минуте. Но победный мяч все-таки оказался в воротах “Интера”. Победный гол в активе Родриго — 3:2.
Отметим, “Реал” набрал 4 очка и сравнялся с “Шахтером”. “Интер” с 2-мя очками замыкает квартет В.