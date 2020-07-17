"Реал" достроково виборов звання чемпіона Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Завдяки перемозі над “Вільяреалом” мадридський “Реал” завоював титул чемпіона Іспанії з футболу, інформує УНН.
В кожному з таймів 37 туру Прімери у воротах “Вільяреалу” відзначився Карім Бензема. У відповідь “галактікос” пропустили тільки від Іборри — 2:1.
У паралельній зустрічі суперник “Реала” за трофей — “Барселона”, зазнала домашнього фіаско від “Осасуни” (1:2).
Таким чином, підопічні Зідана набрали 86 очок і за тур до кінця першості випередили “блаугранос” на 7 пунктів, завоювавши титул чемпіона.
Зауважимо, що захисники мадридського “Реала” Серхіо Рамос і Марсело виграли 22-й за рахунком трофей у складі “вершкових” та стали найбільш титулованими в історії іспанського клубу.