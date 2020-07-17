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"Реал" достроково виборов звання чемпіона Іспанії

"Реал" достроково виборов звання чемпіона Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Завдяки перемозі над “Вільяреалом” мадридський “Реал” завоював титул чемпіона Іспанії з футболу, інформує УНН.

В кожному з таймів 37 туру Прімери у воротах “Вільяреалу” відзначився Карім Бензема. У відповідь “галактікос” пропустили тільки від Іборри — 2:1.

У паралельній зустрічі суперник “Реала” за трофей — “Барселона”, зазнала домашнього фіаско від “Осасуни” (1:2).

Таким чином, підопічні Зідана набрали 86 очок і за тур до кінця першості випередили “блаугранос” на 7 пунктів, завоювавши титул чемпіона.

Зауважимо, що захисники мадридського “Реала” Серхіо Рамос і Марсело виграли 22-й за рахунком трофей у складі “вершкових” та стали найбільш титулованими в історії іспанського клубу.

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