"Реал" досрочно завоевал звание чемпиона Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Благодаря победе над “Вильярреалом” мадридский “Реал” завоевал титул чемпиона Испании по футболу, сообщает УНН.
В каждом из таймов 37 тура Примеры в воротах “Вильярреала” отличился Карим Бензема. В ответ “галактикос” пропустили только от Иборра — 2:1.
В параллельной встрече соперник “Реала” за трофей — “Барселона”, потерпела домашнего фиаско от “Осасуны” (1:2).
Таким образом, подопечные Зидана набрали 86 очков и за тур до конца первенства опередили “блаугранос” на 7 пунктов, завоевав титул чемпиона.
Заметим, что защитники мадридского “Реала” Серхио Рамос и Марсело выиграли 22-й трофей в составе “сливочных” и стали самыми титулованными в истории испанского клуба.