РБ ООН проведе важливе засідання щодо агресії рф проти України та терору проти цивільних - Сибіга

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік
08:02 • 13746 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 21725 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 22736 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 23049 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 27386 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 55977 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 58164 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 42358 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 35530 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
28 квітня, 12:59 • 48287 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3м/с
28%
753 мм
Популярнi новини

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

28 квітня, 23:58 • 21952 перегляди

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

29 квітня, 02:17 • 18792 перегляди

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

03:48 • 4442 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

04:52 • 10872 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 12083 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 13754 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 21735 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 22744 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 23062 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 33758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джо Байден

Марк Карні

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 22068 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 42183 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 41717 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 148645 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 62317 перегляди
Актуальне

Signal

F-16 Fighting Falcon

Eurofighter Typhoon

Нафта марки Brent

Truth Social

РБ ООН проведе важливе засідання щодо агресії рф проти України та терору проти цивільних - Сибіга

Київ • УНН

 • 2226 перегляди

Скликане Францією засідання РБ ООН розгляне російську агресію та терор проти цивільних. Україна закликає до посилення тиску на москву.

РБ ООН проведе важливе засідання щодо агресії рф проти України та терору проти цивільних - Сибіга

Сьогодні о 23 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане головуванням Франції в РБ ООН, щодо російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише УНН.

Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане під головуванням Франції у зв’язку з агресією росії проти України та її постійним терором проти мирного населення. Я вдячний своєму французькому колезі та другу Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та демонстрацію рішучої солідарності з Україною

- написав Сибіга.

Він також зауважив, що Україна залишається відданою зусиллям заради миру.

Ми погодилися на пропозицію США щодо повного припинення вогню 49 днів тому, але росія - ні. Це чітко показує, хто справді прагне миру, а хто хоче продовження війни

- йдеться у повідомленні.

Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей і зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на москву.

Захист справедливості, суверенітету та миру має бути нашою спільною метою. Україна тримається - і не на самоті - додав Сибіга

- додав Сибіга.

Нагадаємо

28 квітня рф оголосила перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.

Президент України заявив, що немає причин чекати 8 травня для припинення вогню. Він закликав до негайного припинення вогню на 30 днів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
Франція
Сполучені Штати
Україна
Brent
$63.65
Bitcoin
$95,035.20
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,321.69
Ethereum
$1,830.95