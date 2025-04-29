РБ ООН проведе важливе засідання щодо агресії рф проти України та терору проти цивільних - Сибіга

Сьогодні о 23 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане головуванням Франції в РБ ООН, щодо російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише УНН.

Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане під головуванням Франції у зв’язку з агресією росії проти України та її постійним терором проти мирного населення. Я вдячний своєму французькому колезі та другу Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та демонстрацію рішучої солідарності з Україною

Він також зауважив, що Україна залишається відданою зусиллям заради миру.

Ми погодилися на пропозицію США щодо повного припинення вогню 49 днів тому, але росія - ні. Це чітко показує, хто справді прагне миру, а хто хоче продовження війни

Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей і зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на москву.

Захист справедливості, суверенітету та миру має бути нашою спільною метою. Україна тримається - і не на самоті - додав Сибіга