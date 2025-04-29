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СБ ООН провел важное заседание по агрессии рф против Украины и террору против гражданских - Сибига

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Созванное Францией заседание СБ ООН рассмотрит российскую агрессию и террор против гражданских. Украина призывает к усилению давления на москву.

СБ ООН провел важное заседание по агрессии рф против Украины и террору против гражданских - Сибига

Сегодня в 23 по Киеву Совет Безопасности ООН проведет важное заседание, созванное председательством Франции в СБ ООН, относительно российской агрессии против Украины и ее продолжающегося террора против гражданских людей. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х, пишет УНН.

Сегодня Совет Безопасности ООН проведет важное заседание, созванное под председательством Франции в связи с агрессией россии против Украины и ее постоянным террором против мирного населения. Я благодарен своему французскому коллеге и другу Жану-Ноэлю Барро за организацию этого заседания и демонстрацию решительной солидарности с Украиной

- написал Сибига.

Он также отметил, что Украина остается преданной усилиям ради мира.

Мы согласились на предложение США о полном прекращении огня 49 дней назад, но россия - нет. Это четко показывает, кто действительно стремится к миру, а кто хочет продолжения войны

- говорится в сообщении.

Глава МИД призвал членов Совбеза выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданских людей и занять принципиальную позицию относительно необходимости усиления давления на москву.

Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть нашей общей целью. Украина держится - и не в одиночку - добавил Сибига

- добавил Сибига.

Напомним

28 апреля рф объявила перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

Президент Украины заявил, что нет причин ждать 8 мая для прекращения огня. Он призвал к немедленному прекращению огня на 30 дней.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Андрей Сибига
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