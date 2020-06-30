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Разумков заявив, що до нього не звертались щодо відкликання Третьякової з посади голови комітету через скандальну заяву

Разумков заявив, що до нього не звертались щодо відкликання Третьякової з посади голови комітету через скандальну заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Згідно з регламентом Верховної Ради, або фракція може відкликати з тієї чи іншої посади голову комітету або людина може піти за власною ініціативою. Станом на сьогодні, ні від народного депутата від фракції “Слуга народу”, голови комітету ВР з питань соціальної політики Галини Третьякової, ні від фракції “Слуги народу” такої пропозиції не надходило. Про це під час брифінгу повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Так, Разумков прокоментував, чому наразі не розглядається питання про відкликання Третьякової з посади голови комітету за слова про “дітей низької якості”.

“Станом на сьогодні до мене ніхто не звертався з депутатських фракцій та груп. Хотів би нагадати, що згідно з регламентом ВРУ або фракція може відкликати з тієї чи іншої посади голову комітету або за власною ініціативою. Таке рішення може бути прийнято виключно депутатами ВР на пленарному засідання, голосування, якщо буде 226 — таке рішення може бути. Станом на сьогодні, ні від Третьякової, ні від фракції „Слуги народу“ такої пропозиції не надходило”, — заявив Разумков.

У той же час, він не підтримає висловлювання парламентарки.

“Я думаю, з одного боку я вже втомився повторювати нардепам, щоб вони і під час ефірів і не під час виважено підходили зважено до кожного свого слова, що кажуть і пропонують. Щодо тих висловлювань, що були сказані, я точно їх не підтримую. Якщо ми говоримо про позиції Третьякової, вона багато правильних речей робить, у тому числі й у комітеті. Але ділити людей в українському суспільстві на тих чи інших, м’яко кажучи не варто”, — резюмував голова ВРУ.

Раніше УНН писав, що Третьякова заявила, що термін “якість дітей” — не її.

Нагадаємо, приводом для скандалу став травневий вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми “низької якості”.

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.

Також профспілки вимагають відставки голови комітету ВРУ через її заяви.

Однак Третьякова пізніше зазначила, що не піде з посади голови комітету ВР.

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