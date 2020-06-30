Разумков заявив, що до нього не звертались щодо відкликання Третьякової з посади голови комітету через скандальну заяву

Так, Разумков прокоментував, чому наразі не розглядається питання про відкликання Третьякової з посади голови комітету за слова про “дітей низької якості”.

“Станом на сьогодні до мене ніхто не звертався з депутатських фракцій та груп. Хотів би нагадати, що згідно з регламентом ВРУ або фракція може відкликати з тієї чи іншої посади голову комітету або за власною ініціативою. Таке рішення може бути прийнято виключно депутатами ВР на пленарному засідання, голосування, якщо буде 226 — таке рішення може бути. Станом на сьогодні, ні від Третьякової, ні від фракції „Слуги народу“ такої пропозиції не надходило”, — заявив Разумков.

У той же час, він не підтримає висловлювання парламентарки.

“Я думаю, з одного боку я вже втомився повторювати нардепам, щоб вони і під час ефірів і не під час виважено підходили зважено до кожного свого слова, що кажуть і пропонують. Щодо тих висловлювань, що були сказані, я точно їх не підтримую. Якщо ми говоримо про позиції Третьякової, вона багато правильних речей робить, у тому числі й у комітеті. Але ділити людей в українському суспільстві на тих чи інших, м’яко кажучи не варто”, — резюмував голова ВРУ.

Раніше УНН писав, що Третьякова заявила, що термін “якість дітей” — не її.

Нагадаємо, приводом для скандалу став травневий вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми “низької якості”.

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.

Також профспілки вимагають відставки голови комітету ВРУ через її заяви.

Однак Третьякова пізніше зазначила, що не піде з посади голови комітету ВР.