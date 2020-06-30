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Третьякова відхрестилася від слів щодо "дітей низької якості": термін не мій

Третьякова відхрестилася від слів щодо "дітей низької якості": термін не мій

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що термін “якість дітей” — не її. Про це вона заявила з трибуну під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 30 червня, передає кореспондент УНН.

“Термін — "якість дітей“ — не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я вибачаюсь перед всіма українцями і тими, хто сприйняв так, що я якимось чином не хочу захищати українців. Термін не мій, його використовував Гері Беккер — нобелівський лауреат... Усі діти прекрасні, божий дар... Йдеться не про бідність, чим ви маніпулюєте. Йдеться про те, що соціальна політика повинна бути спрямована не від бідних до бідних, а від багатих до бідних. І те, що ви робите, це негідна поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене в зворотньому”, — сказала парламентар.

Також вона вказала, що проти неї ведеться "проплачена кампанія", і вона знає — ким.

“Проти мене ведеться системна проплачена кампанія — у мене є вороги, і маємо розуміти, що це не тільки мої вороги, бо ці люди, які прагнуть за будь-яку ціну зберегти джерела свого особистого збагачення за рахунок іншого українця. Вони хочуть, щоб система соціального захисту залишалася такою, як і всі ці 30 років незалежності, забезпечуючи їхніх дітей і внуків розкішним життям за народний кошт”, — зазначила Третьякова.

Вона переконана, що ця “кампанія” свідчить про те, що “команда наступила на хвіст інтересам впливових людей”, оскільки припиняються грошові потоки із бюджету на збагачення окремих людей.

Серед таких "ворогів" Третьякова назвала Федерацію профспілок, представників старих еліт, які, з її слів, у свій час "формували ці потоки".

Вона вважає, що ще одним фактором кампанії проти неї є її представництво України до гуманітарної групи тристоронньої контактної групи у Мінську, а її вороги проти того, щоб в Мінську “звучала чітка недвозначна проукраїнська позиція просування до миру на умовах України”.

Нагадаємо, приводом для скандалу став травневий вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, які народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми “низької якості”.

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.

Також профспілки вимагають відставки голови комітету ВРУ через її заяви.

Однак Третьякова пізніше зазначила, що не піде з посади голови комітету ВР.

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