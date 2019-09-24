Разумков записав відеозвернення жестовою мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. З нагоди Міжнародного дня жестових мов спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков записав відеозвернення. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook прессекретаря Голови ВРУ Ольги Туній.
“Дмитро Разумков закликав усіх до взаєморозуміння і записав відеоролик жестовою мовою. Це мова, що об’єднує людей і дозволяє всім почути один одного”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в травні цього року інспектори управління патрульної поліції у Львівській області, розпочали проходити навчальний курс ʺПочуй менеʺ, а саме — вивчення жестової мови.