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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61554 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110481 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119778 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148341 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148714 просмотра

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Разумков записал видеообращение жестовым языком

Разумков записал видеообращение жестовым языком

Киев  •  УНН

 • 12540 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По случаю Международного дня жестовых языков спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков записал видеообращение. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу Facebook пресс-секретаря Главы ВРУ Ольги Туний.

“Дмитрий Разумков призвал всех к взаимопониманию и записал видеоролик жестовым языком. Это язык, который объединяет людей и позволяет всем услышать друг друга”, — говорится в сообщении.

Напомним, в мае этого года инспекторы управления патрульной полиции во Львовской области, начали проходить учебный курс “Услышь меня”, а именно — изучение жестового языка.

Украинские Национальные Новости

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