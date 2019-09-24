Разумков записал видеообращение жестовым языком

“Дмитрий Разумков призвал всех к взаимопониманию и записал видеоролик жестовым языком. Это язык, который объединяет людей и позволяет всем услышать друг друга”, — говорится в сообщении.

Напомним, в мае этого года инспекторы управления патрульной полиции во Львовской области, начали проходить учебный курс “Услышь меня”, а именно — изучение жестового языка.