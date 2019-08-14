Разумков висловив позицію стосовно необхідності державного фінансування партій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Механізм державного фінансування партій дає можливість розвивати політичну культуру в державі. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Це механізм який дає можливість розвивати політичну культуру в державі. Є інші запобіжники на які треба буде звертати увагу. Тому що у нас дуже часто ці кошти використовувались неефективно. Ми бачили що під кінець року вони йшли на рекламу, а не на розбудову партійної структури, на навчання своїх однопартійців, на залучення людей до тих чи інших політичних структур”, — сказав Разумков.
За його словами антикорупційні структури озвучували факти, коли гроші для партій були направлені на пов’язані з тими чи іншими політичними партіями структури. Тоді виникало питання коректності та відповідності до діючого законодавства використання цих коштів.
“Це як і будь-який інший механізм. Він може бути як і корисним для демократії держави, так і негативним. Тут буде залежати від того хто і як цим молотком буде керувати”, — зауважив Разумков.
Також він додав, що партія “Слуга народу” не буде відмовлятися від тих грошей які вона має отримати від державного фінансування партій, адже це передбачено законодавством.
Нагадаємо, петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні набрала 25 455 голосів із 25 тисяч потрібних.