Разумков выразил позицию о необходимости государственного финансирования партий

“Это механизм позволяющий развивать политическую культуру в стране. Есть другие предохранители на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти средства использовались неэффективно. Мы видели что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам”, — сказал Разумков.

По его словам антикоррупционные структуры озвучивали факты, когда деньги для партий были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры. Тогда возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств.

“Это как и любой другой механизм. Он может быть как полезным для демократии государства, так и отрицательным. Здесь будет зависеть от того, кто и как этим молотком будет управлять”, — отметил Разумков.

Также он добавил, что партия “Слуга народа” не будет отказываться от тех денег которые она должна получить от государственного финансирования партий, ведь это предусмотрено законодательством.

Напомним, петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине набрала 25 455 голосов из 25 тысяч необходимых.