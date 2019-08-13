Петиція про скасування бюджетного фінансування партій зібрала необхідну кількість голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні набрала 25 455 голосів із 25 000 потрібних. Про це стало відомо в офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.
Петиція була оприлюднена 23 липня 2019 року. Ініціатор пропонував скасувати або, принаймні, призупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з державного бюджету.
З тексту петиції відомо, що в цілому на утримання цих партій за 5 років діяльності Верховної Ради український народ повинен витратити близько 5 мільярдів 900 мільйонів гривень.
До завершення збору підписів залишилося 72 дні. Наразі петиція очікує на розгляд.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про надання політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності у IІІ кварталі цього року.