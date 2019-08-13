Петиция об отмене бюджетного финансирования партий собрала необходимое количество голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине набрала 25 455 голосов из 25 000 необходимых. Об этом стало известно в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.
Петиция была обнародована 23 июля 2019. Инициатор предлагал отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета.
Из текста петиции известно, что в целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5,9 млрд гривен.
До завершения сбора подписей осталось 72 дня. Сейчас петиция ожидает рассмотрения.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в 3 квартале этого года.