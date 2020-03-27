Разумков розповів про запропоновані зміни до закону про землю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На сьогоднішньому засіданні фракції “Слуга народу” було запропоновано низку змін до закону про землю. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков після засідання фракціі “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
“Пропонуються деякі зміни до цього закону (про землю — ред.). Це і зменшення концентрації в одних руках до 100 га для фізичних осіб, відтермінування для юридичних осіб до 2024 року пропонується. Якщо ми говоримо про відтермінування самого закону, то це до першого липня 2021. Так само з-під дії цього закону виводяться державні землі. Я думаю, це досить правильний крок в умовах кризи, в умовах того що саме на малому підприємництві, сільському господарстві будуватись і розвиватись держава у подальшому”, — сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський заявив, що народні депутати фракції “Слуга народу” дійшли згоди щодо питань відкриття ринку землі.