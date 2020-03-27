Зеленський: ми домовились, що державну землю зараз продавати не будемо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Народні депутати фракції “Слуга народу” дійшли згоди щодо питань відкриття ринку землі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
“Умови МВФ — це 2 закони: закон про банки і закон про землю. Про що ми вже домовились, це гарна ініціатива наша, моя, партії „Слуга Народу“, ініціатива про те, що ми домовились, що державну землю ми зараз продавати не будемо. Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 га, для юридичних це буде другий етап, який буде запроваджено з 2024 року — там буде до 10 тисяч. Перший етап — для фізичних осіб, для українців, 100 га на людину”, — сказав Зеленський.
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З його слів, він сподівається, що весь блок обговорених сьогодні питань Верховна Рада розгляне у понеділок.
Нагадаємо, на засідання фракції “Слуга народу” прийшов Зеленський.