Разумков рассказал о предлагаемых изменениях в законе о земле

“Предлагаются некоторые изменения в этот закон (о земле — ред.). Это и уменьшение концентрации в одних руках в 100 га для физических лиц, отсрочка для юридических лиц до 2024 года предлагается. Если мы говорим об отсрочке самого закона, то это до первого июля 2021 года. Так же из-под действия этого закона выводятся государственные земли. Я думаю, это достаточно правильный шаг в условиях кризиса, в условиях того что именно на малом предпринимательстве, сельском хозяйстве строиться и развиваться государство в дальнейшем”, — сказал Разумков.

Напомним, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты фракции “Слуга народа” договорились по вопросам открытия рынка земли.