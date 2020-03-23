Разумков провів першу онлайн нараду з головами фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков провів першу онлайн нараду з головами фракцій та депутатських груп в умовах карантину у Раді. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“Перша онлайн-нарада з головами фракцій та груп у Верховній Раді. Пристосовуємося до нових реалій роботи”, — написав Разумков.
Нагадаємо, у Верховній Раді України шукають юридичну модель роботи парламенту у дистанційному режимі через епідемію коронавірусу в Україні.
ВР пропонують працювати онлайн протягом двох місяців. Текст законопроекту № 3250 про підстави та порядок проведення пленарних засідань ВРУ та засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19 з’явився на сайті Ради.