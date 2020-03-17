У Раді шукають можливість дистанційної роботи парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Верховній Раді України шукають юридичну модель роботи парламенту у дистанційному режимі через епідемію коронавірусу в Україні. Про це заявив журналістам в кулуарах Ради голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Ми зараз розробляємо законопреокт, який дозволить в цьому режимі віддалено керувати і працювати. Такого не було, там є стаття Конституції, яка прямо говорить, що мають бути зібрані депутати прямо в парламенті. Але враховуючи такі обставини, ми шукаємо юридичну модель, яким чином на час виключно питань епідемії і по питаннях щодо протидії мати можливість працювати — чи це буде відеозв’язок, чи буде відеоголосування якесь”, — сказав Арахамія.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжить свою роботу в умовах епідемії коронавірусу та не буде йти на карантин.