ВР не буде йти на карантин через коронавірус - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України продовжить свою роботу в умовах епідемії коронавірусу та не буде йти на карантин. Про це заявив на позачерговому засіданні парламенту голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуємо роботу, тому що ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на нас, яка лежить на Президентові, на уряді. Ми дійсно змінюємо формат роботи, але не закриваємося на карантин", - сказав Разумков.
Нагадаємо, Верховна Рада України продовжить роботу попри карантин, який було введено через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 на території держави.