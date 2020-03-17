ВР не будет идти на карантин из-за коронавируса - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавируса и не будет идти на карантин. Об этом заявил на внеочередном заседании парламента председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем работу, потому что мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нас, которая лежит на Президенте, на правительстве. Мы действительно меняем формат работы, но не закрываемся на карантин", - сказал Разумков.
Напомним, Верховная Рада Украины продолжит работу, несмотря на карантин, введенный из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 на территории государства.