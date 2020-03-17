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Рада має працювати попри коронавірус: "Слуги народу" після зустрічі із Президентом відмовились від карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України продовжить роботу попри карантин, який було введено через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 на території держави. Про це повідомила заступниця глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у своєму Facebook, після зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським. Зазначається, що парламентарі майже одноголосно погодились з таким рішенням, передає УНН.

“Фракція зустрілася з Президентом. Говорили відверто і часом емоційно. У підсумку практично одностайно погодилися із позицією Глави держави. Верховна Рада має працювати. Ми не можемо собі дозволити йти на карантин і не працювати в сесійній залі”, — написала Кравчук.

Вона зазначила, що “Україна постала перед викликами, яких ніколи ще не було”, а поширення вірусу SARS-CoV-2 “б’є не лише по здоров’ю, а й по економіці, по державних інститутах, по добробуту і повсякденному життю людей”.

“В такій ситуації народні обранці — якщо вони дійсно народні — не можуть дозволити собі відсиджуватися, ховаючись за процедурами і нормами. Це той самий момент, коли влада має показати свою згуртованість і рішучість у боротьбі з глобальним лихом. Це той момент, коли влада мусить працювати з подвійною енергією”, — підкреслила заступниця глави фракції “СН”.

“Коронавірус колись відступить. Але Україна має бути готовою до того, що буде після нього. Адже ми не можемо вийти з карантину медичного у карантин економічний”, — зауважила Кравчук.

“Ну, а якщо представникам якихось фракцій надто лячно працювати для народу в “добу коронавірусу” — неволити не будемо. Як писав Великий Кобзар: “У всякого своя доля, і свій шлях широкий”, — резюмувала народна обранниця.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як людям добиратися в Києві на роботу, коли закриють метро

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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