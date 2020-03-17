Рада должна работать несмотря на коронавирус: "Слуги народа" отказались от карантина

“Фракция встретилась с Президентом. Говорили откровенно и время эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале”, — написала Кравчук.

Она отметила, что “Украина стоит перед вызовами, которых никогда еще не было”, а распространение вируса SARS-CoV-2 “бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей”.

“В такой ситуации народные избранники — если они действительно народные — не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием. Это тот момент, когда власть должна работать с удвоенной энергией”, — подчеркнула заместитель главы фракции “СН”.

“Коронавирус когда-нибудь отступит. Но Украина должна быть готова к тому, что будет после него. Ведь мы не можем выйти из карантина медицинского в карантин экономический”, — отметила Кравчук.

“Ну, а если представителям каких-либо фракций слишком страшно работать для народа в “эпоху коронавируса” — неволить не будем. Как писал Великий Кобзарь: “У всякого своя судьба, и свой путь широкий”, — резюмировала народная избранница.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.