Разумков прокоментував незадоволення українців роботою Ради
Київ • УНН
КИЇВ.26 листопада. УНН. Рейтинг органів влади у будь-якому випадку з часом буде падати. Про це сказав голова парламенту України Дмитро Разумков журналістам у Києві на полях міжнародної конференції щодо забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту, коментуючи нещодавнє опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва щодо роботи парламенту, передає кореспондент УНН.
"До опитувань я завжди нормально ставився... Якщо ми з вами подивимось інше соціологічне опитування, там будуть інші показники, буде більш позитивним в плані сприймання народних депутатів. Треба розуміти, як задавалось питання, яка була анкета, методи дослідження. Тому я розумію, що завжди з деяким часом буде падати довіра до органів влади. Однак, ми з вами бачили і скандали, які, нажаль мають місце у Верховній Раді України - вони не додають рейтингу нашій установі. Тому подивимось, будемо виправляти ситуацію", - сказав Разумков.
Нагадаємо, згідно результатів опитування, роботою Верховної Ради України незадоволені 47% громадян. Зокрема, роботою Ради незадоволені 30% виборців партії "Слуга народу".