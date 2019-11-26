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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35458 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107028 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 94312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Разумков прокомментировал недовольство украинцев работой Рады

Разумков прокомментировал недовольство украинцев работой Рады

Киев  •  УНН

 • 10577 просмотра

КИИВ.26 ноября. УНН. Рейтинг органов власти в любом случае со временем будет падать. Об этом сказал глава парламента Украины Дмитрий Разумков журналистам в Киеве на полях международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, комментируя недавний опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по работе парламента, передает корреспондент УНН.

"К опросам я всегда нормально относился... Если мы с вами посмотрим другой социологический опрос, там будут другие показатели, будет более позитивным в плане восприятия народных депутатов. Надо понимать, как задавался вопрос, какая была анкета, методы исследования. Поэтому я понимаю, что всегда с некоторым временем будет падать доверие к органам власти. Однако, мы с вами видели и скандалы, которые, к сожалению имеют место в Верховной Раде Украины - они не добавляют рейтинга нашему учреждению. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию", - сказал Разумков.

Напомним, согласно результатам опроса, работой Верховной Рады Украины недовольны 47% граждан. В частности, работой Рады недовольны 30% избирателей партии "Слуга народа".

Украинские Национальные Новости

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