Роботою Верховної Ради України незадоволені 47% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Роботою Верховної Ради України незадоволені 47% громадян. Зокрема, роботою Ради незадоволені 30% виборців партії "Слуга народу". Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, за даними опитування, більшість громадян не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада – 47%, проти 34% тих, кого робота Верховної Ради задовольняє. Серед виборців найбільш незадоволені роботою Верховної Ради виборці партій "Опозиційна платформа - За життя" (16% задоволені, 74% - ні) та "Європейська солідарність" (відповідно, 75% і 15%), а переважно задоволеними є виборці партії "Слуга народу" (задоволені 51%, незадоволені 30%).
Окрім того, 43,5% громадян впевнені, що Верховна Рада допрацює свій термін до кінця, натомість 33% вважають, що відбудуться дострокові вибори (решта 23% з відповіддю не визначилися).
Нагадаємо, станом на листопад цього року перші кроки діяльності Президента України Володимира Зеленського позитивно оцінюють 62% українців.